Falso embaixador da ONU que forjou sequestro para conseguir dinheiro em casamento tem prisão decretada pela Justiça

Na decisão da magistrada consta que Marcelo Castilho, com a ajuda da própria mãe, teria se aproximado de uma das vítimas dizendo ser embaixador da Organização das Nações Unidas (ONU) e ex-juiz do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJRJ).

O advogado e a mulher iniciaram um relacionamento e, em pouco tempo, decidiram se casar. Marcelo, então, começou a fazer diversas exigências sobre a cerimônia, convencendo a vítima a arcar com as despesas. “Dois dias antes do casamento, o réu teria desaparecido, fazendo com que chegasse até a vítima fotos dele amarrado e ajoelhado, simulando que fora sequestrado. A corré [mãe] teria corroborado a farsa, dizendo à vítima que os sequestrados exigiam o pagamento do resgate em espécie”, escreveu a juíza em um trecho da decisão. Depois do fato ter sido amplamente divulgado pela mídia, outras mulheres se apresentaram à autoridade policial relatando ter sofrido golpe semelhante, segundo informações que constam no processo. “Foi encaminhada denúncia anônima ao Ministério Público afirmando que Marcelo continua enganando pessoas pelo país a fora, em especial jovens mulheres advogadas, agora se apresentando como presidente do Observatório Brasileiro de Direitos Humanos de Brasília”, escreveu a magistrada em outro trecho da decisão. Para a juíza Gláucia Véspoli dos Santos Ramos de Oliveira, os elementos colhidos indicam profissionalismo de Marcelo na prática de crimes de estelionato contra diversas vítimas mulheres, passando-se por pessoa da alta sociedade e convencendo-as a arcar com despesas de viagem, casamento, dentre outras. “Ao que consta, o réu se valia do desejo cultural de contrair núpcias imposto às mulheres como facilitador da trama. Tais elementos indicam a periculosidade do agente, de personalidade voltada à prática criminosa contra o gênero feminino, reincidindo seguidamente nas condutas de engodo. Ademais, verifica-se que tais condutas teriam se iniciado em 2010, persistindo até os dias atuais, já contando com diversas vítimas, igualmente abaladas”, argumentou a juíza na decisão. Por conta de todos os elementos, a magistrada decidiu decretar a prisão preventiva de Marcelo Castilho. No entanto, deixou de decretar a prisão da mãe do advogado, porque, embora existam indícios de participação nos crimes, o filho seria o protagonista dos golpes. Até a publicação da reportagem, Marcelo não havia sido preso. A imprensa entrou em contato com o advogado dele, mas não obteve retorno.