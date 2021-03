Falecimentos

Falece Marcia Cristina da Costa Pagliarani, aos 60 anos

Faleceu no domingo (21), Marcia Cristina da Costa Pagliarani, aos 60 anos. Natural de São Paulo/SP, residia na Rua João Romano, no bairro Parque Residencial do Lago, em Votuporanga/SP.

Vítima de complicações da Covid-19, Marcia deixou os filhos: João Ricardo, Anna Paula e João Rodolfo; além de demais familiares e amigos.

Seu sepultamento ocorreu às 16h, no domingo, no Cemitério Municipal “Petronilo Gonçalves da Silva”, em Votuporanga.

Falece Elsimo Gomes, aos 76 anos

Faleceu no sábado (20), Elsimo Gomes, aos 76 anos. Natural de Frutal/MG, residia na Rua Álvaro Mendes, no bairro Centro, em Parisi/SP.

Elsimo deixou familiares e amigos.

Seu sepultamento ocorreu às 17h30, no sábado, no Cemitério Municipal de Parisi.

Falece Neide Aparecida J. Nascimento, aos 57 anos

Faleceu neste domingo (21), Neide Aparecida J. Nascimento, aos 57 anos. Natural de Cosmorama/SP, residia na Rua Amélio João Gossn, no bairro Jardim das Palmeiras, em Votuporanga/SP.

Vítima de complicações da Covid-19, Neide deixou o esposo Claudio e, os filhos: Ronaldo e Daniela; além de demais familiares e amigos.

Seu sepultamento ocorreu às 14h, no domingo, no Jardim das Flores Cemitério & Crematório.

Falece Onofre Honorio de Souza, aos 76 anos

Faleceu neste domingo (21), Onofre Honorio de Souza, aos 76 anos. Natural de Campestre/MG, residia na Rua José Querubino Borges, no bairro Jardim Alvorada, em Votuporanga/SP.

Vítima de complicações da Covid-19, Onofre deixou a esposa Minervina e, os filhos: Sérgio Carlos, Ivair, Elza, Célia e Ailton; além de demais familiares e amigos.

Seu sepultamento ocorreu às 10h, nesta segunda-feira (22), no Cemitério Municipal “Petronilo Gonçalves da Silva”, em Votuporanga.

Falece Valentim Ferreira, Rocha, aos 53 anos

Faleceu no domingo (21), Valentim Ferreira, Rocha, aos 53 anos. Natural de Estrela D’Oeste/SP, residia na Rua Otaviano Brumat, no bairro Jardim Sanches, em Valentim Gentil/SP.

Valentim deixou a esposa Romilda e, os filhos: Bruno e Alessandra; além de demais familiares e amigos.

Seu sepultamento ocorreu às 11h, nesta segunda-feira (22), no Cemitério Municipal de Valentim Gentil.

Falece Benedito Inácio de Souza, aos 69 anos

Faleceu neste domingo (21), Benedito Inácio de Souza, aos 69 anos. Natural de Jaci/SP, residia na Rua Alice Garcia Veiga, no bairro Freguesia do Ó, em São Paulo/SP.

Benedito deixou a esposa Maria e, os filhos: Luca e Yasmine; além de demais familiares e amigos.

Seu sepultamento ocorreu às 9h, nesta segunda-feira (22), no Cemitério Municipal “Petronilo Gonçalves da Silva”, em Votuporanga.

Falece Aparecida Gazoni Buosi, aos 87 anos

Faleceu na sexta-feira (19), Aparecida Gazoni Buosi, aos 87 anos. Natural de Matão/SP, residia na Rua Padre Diderico Michels, no bairro Centro, em Álvares Florence/SP.

Aparecida deixou familiares e amigos.

Seu sepultamento ocorreu às 17h, na sexta-feira, no Cemitério Municipal de Álvares Florence.

Falece Gertrudes Rigueira Barbosa, aos 75 anos

Faleceu neste domingo (21), Gertrudes Rigueira Barbosa, aos 75 anos. Natural de Tabapuã/SP, residia na Rua Pernambuco, no bairro Jardim Eldorado, em Votuporanga/SP.

Gertrudes deixou o esposo José e, os filhos: José Carlos e Sérgio; além de demais familiares e amigos.

Seu sepultamento ocorreu às 17h, no domingo, no Cemitério Municipal “Petronilo Gonçalves da Silva”, em Votuporanga.

Falece Valentina Peris Machado, aos 62 anos

Faleceu neste domingo (21), Valentina Peris Machado, aos 62 anos. Natural de Tamboara/PR, residia em Parisi/SP.

Vítima de complicações da Covid-19, Valentina deixou os filhos: Douglas e Karina; além de demais familiares e amigos.

Seu sepultamento ocorreu às 18h, neste domingo, no Cemitério Municipal de Parisi.

Falece Berenice Pinheiro Domiciano, aos 64 anos

Faleceu no sábado (20), Berenice Pinheiro Domiciano, aos 64 anos. Natural de Guarulhos/SP, residia na Rua Onestino da Silva, no bairro Vila Muniz, em Votuporanga/SP.

Berenice deixou o esposo José e, os filhos: Anderson, Adriana e Aline; além de demais familiares e amigos.

Seu sepultamento ocorreu às 17h, no sábado, no Jardim das Flores Cemitério & Crematório.

Falece Antônio Carrasco Batista, aos 79 anos

Faleceu no sábado (20), Antônio Carrasco Batista, aos 79 anos. Natural de Tanabi/SP, residia na Rua Paschoal Mega, no bairro Jardim Palmeiras I, em Votuporanga/SP.

Antônio deixou a esposa Siderley e, os filhos: André, Norair, Maria Aparecida, Roberto, Ângela Maria, Antônio e Josué; além de demais familiares e amigos.

Seu sepultamento ocorreu às 10h, no sábado, no Jardim das Flores Cemitério & Crematório.

Falece Arlinda de Oliveira, aos 83 anos

Faleceu no sábado (20), Arlinda de Oliveira, aos 83 anos. Natural de Américo de Campos/SP, residia na Rua Abílio Dutra, no bairro Vila Paes, em Votuporanga/SP.

Arlinda deixou os filhos: Antônio, Maria e Maraia; além de demais familiares e amigos.

Seu sepultamento ocorreu às 16h, no sábado, no Cemitério Municipal “Petronilo Gonçalves da Silva”, em Votuporanga.

Falece Aparecida Alves da Silva, aos 64 anos

Faleceu no domingo (21), Aparecida Alves da Silva, aos 64 anos. Residia na Rua Paschoal Mega, no bairro Jardim Palmeiras I, em Votuporanga/SP.

Vítima de complicações da Covid-19, Aparecida deixou o esposo Sebastião e, os filhos: André, Fernando, Paulo e Marta; além de demais familiares e amigos.

Seu sepultamento ocorreu às 10h, nesta segunda-feira (22), no Jardim das Flores Cemitério & Crematório.

Falece Antônio Sidney Sampaio, aos 84 anos

Faleceu no domingo (21), Antônio Sidney Sampaio, aos 84 anos. Natural de Potirendaba/SP, residia na Rua Tibagi, no bairro Vila Nova, em Votuporanga/SP.

Antônio deixou os filhos: Edson, Edgard e Ana; além de demais familiares e amigos.

Seu sepultamento ocorreu às 14h, nesta segunda-feira (22), no Jardim das Flores Cemitério & Crematório.

Falece Valter Ruiz, aos 78 anos

Faleceu na segunda-feira (22), Valter Ruiz, aos 78 anos. Natural de Rancharia/SP, residia na Vicinal Ricardo Briguente, na área rural de Valentim Gentil/SP.

Vítima de complicações da Covid-19, Valter deixou a esposa Maria e, os filhos: Claudia, Alexandre e Valter; além de demais familiares e amigos.

Seu sepultamento ocorre às 10h, nesta terça-feira (23), no Jardim das Flores Cemitério & Crematório.