Faleceu nesta segunda-feira (11), de infarto do miocárdio, aos 75 anos, em Campinas (SP), o Sr. Abrão Grade Diniz. Ele deixa a esposa Nadir Sant’Ana Diniz e os filhos Yeda e Caio. Engenheiro Agrônomo chegou a Votuporanga em 1970, foi professor no Colégio Agrícola e depois trabalhou para SAA/CATI, onde se aposentou. Abrão será velado em Ibitinga, cidade de seus familiares no Velório Municipal de Ibitinga (SP), sendo sepultado nesta terça-feira (12), às 13h30 no Cemitério Municipal de Ibitinga.