Faleceu na última quarta-feira (07), às 0h44, aos 61 anos, o Sr. Valmi Caitano dos Santos. Ele deixa os irmãos: Elio, Valdi (Didi), Valdemi, Neusa, Maria da Glória e Maria Augusta (Lia do Sincomerciários). Profissionalmente ele atuava com ourives; natura de Pindai (BA), teve como seu último endereço a Rua Paschoal Gripe – Jardim Planalto-, Votuporanga. Seu corpo foi velado e sepultado no Cemitério Municipal de Votuporanga nesta quarta-feira, às 11h.