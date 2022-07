Falece Valéria Anciães aos 55 anos

Faleceu na manhã deste domingo (31) em sua residência, na cidade de Valentim Gentil, a Sra. Valéria Anciães. Ela deixa o marido Maximino Germano Sherdiem, os filhos Hugo Anciães Mass, Bruno Anciaes Sherdiem e Lucas Anciães Sherdiem, os pais Horácio Herbert Anciães e Luzia Benhossi Anciães e as irmãs Andréa Anciães e Paula Anciães (in memorian). Valéria teve como seu ultimo endereço a rua José Bruzadin, 210, Jardim Barreto, centro de Valentim Gentil. Formada em Belas Artes encontrava-se aposentada. Seu corpo será velado na tarde deste domingo no Velório Municipal de Valentim Gentil, local de onde saíra o féretro as 17h para o Cemitério Municipal daquela cidade.