Faleceu nesta terça-feira (11), no Hospital de Base de São José do Rio Preto/SP, Terezinha Váz da Silva, aos 68 anos. Moradora do bairro Cohab, em Votuporanga/SP.

Vítima de complicações da Covid-19, Sra. Terezinha deixou o esposo Geraldo Lourenço e os filhos: Jeferson, Gisele, Gilson, Geisa e Givanildo; além de demais familiares e amigos.

Seu sepultamento ocorreu na tarde desta terça-feira, no Jardim das Flores Cemitério & Crematório.