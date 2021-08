Falece Terezinha Honório de Paula Vitor, aos 88 anos 

Faleceu na segunda-feira (9), Terezinha Honório de Paula Vitor, aos 88 anos. Ela morou por muitos anos em Votuporanga/SP, nos últimos tempos residia em Cosmorama/SP.

‘Dona Terezinha’ deixou oito filhos: Cleusa Maria, Vera Lúcia, Jesoel, Ezequiel, Madalena (in memoriam), Ailton Luis (in memoriam), João Bastista (in memoriam) e Neusa Aparecida (in memoriam); além de demais familiares e amigos.

Seu sepultamento ocorreu às 11h, nesta terça-feira (10), no Cemitério Municipal “Petronilo Gonçalves da Silva”, em Votuporanga.