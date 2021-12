Faleceu na quarta-feira (8), Tereza Maria, aos 103 anos. Moradora do bairro Patrimônio Velho, em Votuporanga/SP.

Vítima de pneumonia, Sra. Tereza deixou os filhos: Luiz Carlos, José, Milton, Aparecida, Nilda, Odete, Sônia, Lúcia, Nelson (in memoriam), Gilberto (in memoriam), Elza (in memoriam) e Elizabete (in memoriam); além de demais familiares e amigos.

Seu sepultamento ocorre às 17h nesta quinta-feira (9), no Cemitério Municipal “Petronilo Gonçalves da Silva”, em Votuporanga.