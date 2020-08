Faleceu no último domingo (16), em sua residência, às 14h57, com 59 anos, a Sra. Rosângela Maranho. Ela deixa o marido Moacir Viana dos Santos, além e o irmão Carlos Alberto Maranho (Cacau). Ela era filha do saudoso casal Saverio Maranho e Maria Luiza Arantes Maranho.

Natural de Votuporanga teve como último endereço a Rua Tocantins, 4630 – bairro Jardim Alvorada em Votuporanga.

Rosângela foi sepultada nessa segunda-feira (17), às 08h no Cemitério Municipal de Votuporanga.