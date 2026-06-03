Falece Rosa Ely Araújo, aos 61 anos 

Faleceu nesta terça-feira (2.jun), em São José do Rio Preto/SP, a senhora Rosa Ely Araújo, aos 61 anos. Conhecida por ser moradora da favela do Matarazzo, em Votuporanga/SP, por 56 anos, conquistando sua casa no bairro Thui Seba, na última sexta-feira (29).
Vítima de complicações de um câncer, Sra. Rosa deixou esposo César e os filhos: Luís, Yasmin e Augusto; além de demais familiares e vasto círculo de amizades.
Seu velório ocorre no Velório Municipal “Aldo Zara” e o sepultamento está previsto para às 13h, desta quarta-feira (3), no Jardim das Flores Cemitério & Crematório.