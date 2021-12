Falece neste sábado (4), Rita Dias de Lima, aos 90 anos. Moradora do bairro Cecap II, em Votuporanga/SP.

Vítima de causas naturais, Srª. Rita deixou os filhos: Elias, Manoel, Ezequiel, Esther, Maria Rita, Marlene. Luís Paulo, Sandra, Alcebídeas (in memoriam), Mira (in memoriam) e Rute (in memoriam); além de demais familiares e amigos.

Seu sepultamento ocorre às 11h deste domingo (5), no Cemitério Municipal “Petronilo Gonçalves da Silva”, em Votuporanga.