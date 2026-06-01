Falece Reynaldo Castrequini, aos 90 anos

Votuporanga se despede com pesar do senhor Reynaldo Castrequini, falecido aos 90 anos de idade. Nascido em 22 de setembro de 1935, ele era casado com Maria Lais Castrequini, com quem compartilhou mais de seis décadas de união. Deixa os filhos Salvador Castrequini Neto e Márcio Castrequini, além de netos, bisnetos, demais familiares e um amplo círculo de amizades.

Integrante de uma tradicional família de Votuporanga, acompanhou o crescimento do município e fez parte de uma geração que ajudou a construir a história da cidade, sendo lembrado pelo carinho dedicado à família e pelo respeito conquistado junto à comunidade.

Familiares e amigos prestaram as últimas homenagens no velório Sagrado Coração, até às 15h deste sábado (30), mesmo horário que será sepultado.