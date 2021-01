Faleceu nesta terça-feira (12), Renato Simonato, aos 72 anos. Morador de Votuporanga/SP, era bastante conhecido como vendedor de bilhetes de loterias.

Renato era casado com Lourdes Simonato e, deixou as filhas Danitiele e Érika – casado com Claúdio; além de demais familiares e amigos.

Seu sepultamento ocorreu às 11h, nesta quarta-feira (13), no Cemitério Municipal “Petronilo Gonçalves da Silva”, em Votuporanga.