Falece Rachel da Silva Perinelli

Faleceu na madrugada deste domingo (30), no Hospital Beneficência Portuguesa em Rio Preto, aos 51 anos, a Sra. Rachel da Silva Perinelli. Ela deixa o esposo Nivaldo Francisco Perinelli – proprietário da Ótica Santa Catarina-, e o filho Felipe Augusto Perinelli. Rachel, que faleceu em decorrência de complicações pós uma cirurgia cardíaca, era filha do saudoso musico votuporanguense, Tesourinha. Rachel Perinelli deixa ainda os irmãos: Lucas da Silva – (diretor Jurídico da Câmara Municipal de Votuporanga), Esther e Eliane, além da mãe (viúva de Tesourinha), Aparecida Belisário da Silva. Ela teve como seu último endereço a Estância Cantinho do Céu, propriedade que fica entre os municípios de Parisi e Votuporanga.

O seu corpo foi velado no Velório Municipal de Votuporanga e o seu sepultamento ocorreu às 17 horas, deste domingo, no Cemitério Municipal de Votuporanga.