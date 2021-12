Faleceu no sábado (4), Pedro Araújo do Nascimento, aos 80 anos. Morador do bairro São João, em Votuporanga/SP.

Vítima de insuficiência respiratória, Sr. Pedro deixou a esposa Valdevina e os filhos: Cláudio, Idalzina, Waldemir, Cláudio e Maria (in memoriam); além de demais familiares e amigos.

Seu sepultamento ocorreu às 17h30 no sábado, no Cemitério Municipal “Petronilo Gonçalves da Silva”, em Votuporanga.