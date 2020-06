Falece Paulo Oliveira da Silva, a 7ª vítima de Covid-19 de Votuporanga

Ele estava internado na Santa Casa para tratar de um câncer na garganta quando foi diagnosticado com a Covid-19 e veio a falecer nesta terça-feira (09) às 6h10, com 66 anos. Ele deixa a esposa Elisete Zavatieri da Silva e as filhas Fernanda Zavatieri da Silva e Camila Zavatieri da Silva, além de Paulo Rafael Zavatieri da Silva, já falecido. Natural de Guaraci (SP), empresário, teve como último endereço a av. Dr. Wilson de Souza Foz, n. 4695 – Bairro San Remo – Votuporanga. O seu sepultamento ocorre hoje (09) às 14h no Cemitério e Crematório Rosa Mística.