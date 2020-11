Falece Otavio Zapparolli vítima de acidente de transito

Faleceu na manhã desta segunda-feira (2) aos 22 anos, vítima de acidente de transito ocorrido no ultimo sábado Otavio Augusto Ribeiro Zapparolli. Ele deixa os pais Paulo Zapparolli, colunista social do Diário de Votuporanga e CaTy Ribeiro Zapparolli, a irmã Laura e os avós paternos Ayresnede Zapparolli e Geni e avó materna Aparecida Ribeiro.

Octávio foi vítima de um acidente envolvendo sua motocicleta e uma viatura do SAMU que atravessou o sinal vermelho, numa diligência de socorro e atrapelou o jovem que estava acompanhado da sua namorada. O acidente aconteceu no ultimo sábado no cruzamento das avenidas e Deputado Áureo Ferreira, na frente do Posto Konstru.

Otávio sofreu traumatismo craniano e foi socorrido para a Santa Casa de Votuporanga, de lá foi transferido para o HB de Rio Preto em razão dos graves ferimentos. Já a sua namorada sofreu ferimentos generalizados.