Faleceu nesta quarta-feira (9.ago), o senhor Osvaldo Davanzo, aos 92 anos. Tradicional morador do bairro Patrimônio Velho, em Votuporanga/SP.

Sr. Osvaldo, viúvo, deixou os filhos: Geraldo, Maria, Ana, José (in memoriam), Mário (in memoriam) e Maria Silva (in memoriam); além de demais familiares e vasto círculo de amizade.

Seu sepultamento ocorreu às 13h, nesta quinta-feira (10), no Cemitério Municipal “Petronilo Gonçalves da Silva”, em Votuporanga.