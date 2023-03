Falece Orlando Beretta, aos 93 anos 

Faleceu nesta quarta-feira (1º.mar), o agropecuarista Orlando Beretta, aos 93 anos. Morador de Votuporanga/SP.

Vítima de falência múltipla dos órgãos, Sr. Orlando é muito conhecido na cidade. Em sua trajetória, foi fundador da Associação Cultural Ítalo-Brasileira de Votuporanga, onde exerceu dois mandatos consecutivos na presidência da entidade.

Orlando também fundou e foi o primeiro presidente da antiga Guarda Mirim de Votuporanga; assim como presidiu o Clube dos 40 e o Lions Clube de Votuporanga; juntamente com Nasser Marão (in memoriam), Orlando Beretta também participou da instalação de duas relevantes empresas do município: Laticínios Só-Nata e o Frigorífico 4 Rios, onde atuou como diretor executivo.

Sr. Orlando deixou a esposa Célia e os filhos: Cesar, Lucília e Orlando Júnior; além de demais familiares e vasto círculo de amizade.

Seu velório é realizado no Velório Municipal Aldo Zara e o sepultamento ocorre às 16h, no Cemitério Municipal “Petronilo Gonçalves da Silva”, em Votuporanga.