Falece o médico Emir Rodrigues Vilela

Faleceu hoje, 13, às 10h05, em sua residência, aos 87 anos, o médico Emir Rodrigues Vilela. Ele deixa esposa Eliete Gallo Vilela e os filhos Daniela Gallo Vilela Carrijo, casada com Adriano Carrijo; Luiz Gustavo Gallo Vilela, casado com Juliana Monteiro Vilela e Luciana Vilela, além dos netos Marina, João Victor, Luíza, Pedro, Helena, Júlia e Guilherme.

Formado em Medicina na cidade de Uberaba (MG) em 1963, chegou a Votuporanga em 1965, onde montou o Hospital São Paulo. Dr. Emir foi médico da CESP (Centrais Elétricas de São Paulo) por 25 anos, além de ter atuado em diversos segmentos da comunidade.

Seu corpo será velado neste sábado a partir das 13h no Velório Sagrado Coração, que fica na Avenida República do Líbano, 1722. O sepultamento acontecerá às 17h, no Cemitério Municipal de Votuporanga.