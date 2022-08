Falece o médico Décio Gotardo Fedozzi

Faleceu na tarde desta segunda-feira (1º) aos 67 anos, o médico Décio Gotardo Fedozzi. Ele deixa a esposa, também médica, Marlene Esteves Hernandes Fedozzi. Cardiologista, além da Medicina, foi secretário Municipal de Saúde no biênio 93/94 e cumpriu um mandato de vereador. Seu corpo está sendo velado na noite desta segunda-feira no Velório Sagrado Coração que fica na Avenida Republica do Líbano próximo ao Cemitério Municipal de Votuporanga. O seu sepultamento acontece nesta terça-feira (2) em horário a ser definido pela família.