Faleceu neste final de semana, em Cuiabá-MT o locutor de rodeios Marcos Antônio Pedroso, bastante conhecido em Votuporanga e região.

Divulgado no mundo do rodeio como Marcos Pampa, ele deixa familiares em Votuporanga e Parisi. Bastante requisitado nos rodeios do Brasil, Marcos Pampa é mais uma vítima do novo Coronavírus. Tinha 40 anos de idade.