Falece o ex-vereador Zezo d ‘A Joia

Faleceu neste domingo (20), as 8h30, em sua residência, o Sr. Josuel Domingues, o “Zezo d’ A Joia”. Ele deixa a esposa Maria de Fátima Marconi Domingues, os filhos Thiago Domingues, casado com Fabíola e Marcelo, casado com Evelise, além da neta Eliza. Zezo, que sofreu um infarto fulminante, trabalhou na A Joia, Relojoaria e Joalheira por aproximadamente 40 anos, foi vereador por um mandato e atualmente trabalhava como servidor publico na Secretaria de Assistência Social, Seu corpo esta sendo velado neste domingo (02) no Velório Municipal de Votuporanga, local de onde sairá o féretro, as 16h30, para o Cemitério e Crematório Rosa Mística.

A Câmara Municipal de Votuporanga, por meio do seu presidente, o vereador Mehed Meidão Slaiman Kanso, publicou na manhã deste domingo em sua pagina do Facebook uma Nota de Pesar: