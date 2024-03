Falece o ex-vereador Jair Sampaio, aos 69 anos

Além de ex-vereador votuporanguense, Jair foi presidente da extinta e Associação Atlética Votuporanguense (AAV) e participou ativamente das ações sociais e esportivas do município.

A Câmara Municipal de Votuporanga/SP comunicou na noite desta terça-feira (26.mar) o falecimento do ex-vereador Jair Sampaio, aos 69 anos. Ele enfrentava problemas de saúde há alguns anos e veio a óbito às 15h40, desta terça-feira, na Santa Casa de Misericórdia de Votuporanga, vítima de insuficiência respiratória.

Muito conhecido em Votuporanga, onde deixou um legado na vida pública, política, esporte e no social, Jair foi vereador na legislatura de 1987 a 1991 – sendo colega de Câmara do atual prefeito Jorge Seba e do vereador Mehde Meidão.

Além de ex-vereador, Jair foi presidente da extinta Associação Atlética Votuporanguense (AAV) e participou ativamente das ações sociais e esportivas do município. Também foi candidato a vereador na vizinha cidade de Parisi.

Comerciante e agropecuarista, Jair foi proprietário durante vários anos de um bar na Rua Alagoas e, posteriormente de outro estabelecimento localizado na Rua Pernambuco. Ele deixou a esposa Sandra Aparecida Matarucco Sampaio, além dos filhos: Taísa Iara, Camila, Jair Sampaio Junior, Bruna Matarucco Sampaio Beretta e Cinhtia Matarucco Sampaio; além de demais familiares e vasto círculo de amizade.

O velório acontece a partir das 6h, nesta quarta-feira, no Jardim das Flores Cemitério & Crematório; o sepultamento ocorre às 11h, no mesmo local.

A Câmara Municipal de Votuporanga, por meio de seu presidente Daniel David e demais vereadores lamentaram profundamente o falecimento de Jair Sampaio, e em decorrência, decretou Luto Oficial de três dias; além disso, o Poder Legislativo fará, às 10h, desta quarta-feira, uma Sessão Fúnebre com a presença dos vereadores, do prefeito Jorge Seba, amigos e familiares.