Falece Norberto Samuel Nadalini

Faleceu nesta sexta-feira (16), às 23h30, aos 82 anos, de complicações renais, na Santa Casa de Votuporanga, o Sr. Norberto Samuel Nadalini. Ele deixa esposa Adair Marcondes Nadalini, as filhas Lucia, Cristina e Mirian, além dos netos Louise, Renan, Natália e Isis. Armeiro há mais de 50 anos, considerado um dos melhores do Brasil, foi um dos fundadores do Clube de Tiro de Votuporanga, Maçon -Mestre da Rosa Cruz, espiritualista e motociclista.

Seu corpo foi velado neste sábado no Cemitério Jardim das Flores, mesmo local em que foi sepultado, às 17h.