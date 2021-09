Falece Nair Moretti Dezan

Faleceu nesta quinta-feira (16), às 2h30, no Hospital de Base em Rio Preto, aos 83 anos, a Sra. Nair Moretti Dezan. Viúva de Nelson Dezan deixa os filhos Solange Dezan, Erlete Dezan Brum casada com Aguinaldo Brum Junior; Daniel Jonas Dezan, casado com Vivian Moura Ferreira Dezan; Nelson Luiz Dezan, casado com Laide Barão Bento Dezan, Paulo Sérgio Dezan (falecido), além dos netos Danilo Cesar Campetti, Anne Heloísa Bento Dezan, Guilherme Augusto Bento Dezan, Lorena Zanin Dezan, Pedro Ferreira Dezan, Elisa Ferreira Dezan e os bisnetos Maria Clara Mauri Campetti e João Otávio Mauri Campetti. Católica, aposentada, teve como seu ultimo endereço a Rua Martinho Gonçalves, 2755, em São José do Rio Preto.

O corpo de Nair Moretti Dezan será velado e sepultado nesta quinta-feira em Votuporanga em local e horário a ser definido.