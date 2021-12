Faleceu na sexta-feira (24), Nair Campos Covre, aos 90 anos. Moradora do bairro Santa Luzia, em Votuporanga/SP.

Vítima de pneumonia, Sra. Nair deixou os filhos: Nóe, Waldevir e Aparecido; além de demais familiares e amigos.

Seu sepultamento ocorreu no sábado (25), no domingo, no Jardim das Flores Cemitério & Crematório.