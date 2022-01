Faleceu no domingo (23), Maria José de Souza, aos 87 anos. Moradora do bairro Vila América, em Votuporanga/SP.

Vítima de complicações do AVC (Acidente Vascular Cerebral), Sra. Maria José era viúva de Antônio Carlos de Souza e deixou os filhos: Cleusa, Ezequiel, José Carlos, casado com Cleonice, Vera Lúcia e Aparecida, casada com João Ferreira, além dos netos e bisnetos.

Seu sepultamento ocorreu às 10h na segunda-feira (24), no Cemitério Municipal “Petronilo Gonçalves da Silva”, em Votuporanga.