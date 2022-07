Falece Maria das Dores Germano, aos 69 anos 

Faleceu na segunda-feira (11), Maria das Dores Germano, aos 69 anos – conhecida como Maria Germano. Engajada nas causas sociais, em Votuporanga, ela foi conselheira tutelar; foi fundadora do Lar Frei Arnaldo no início dos trabalhos da entidade; e recentemente estava atuando na Fundação Casa de São José do Rio Preto/SP.

Sra. Maria Germano deixou os filhos: Sabrina Germano, Aline Germano, Whelbis Germano e Elton Luis Martin; além dos netos: Eltony Davi e Murilo Martin; além de demais familiares e vasto círculo de amizade.

Em decorrência do diagnóstico de Covid-19, não houve velório.