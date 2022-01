Falece Márcia Guerche, aos 66 anos 

Faleceu nesta terça-feira (11), no Hospital Beneficência Portuguesa, em São José do Rio Preto/SP, Márcia Guerche, aos 66 anos – carinhosamente conhecida como ‘Marcinha’. Moradora de Votuporanga/SP.

Vítima de complicações da Covid-19, Márcia tinha tomado as duas doses da vacina. Filha de Antônio Guerche e Dayse (in memoriam), ela deixou os irmãos: Paulo César Guerche e Antonio Guerche Filho, a cunhada Sueli Aparecida Sales Guerche e os sobrinhos: Guilherme, Vinicius, Mateus, Isadora e Victoria; as netas: Catarina e Mariah; além de demais familiares e amigos.

Seu sepultamento ocorreu às 9h30 nesta terça-feira, no Cemitério Municipal “Petronilo Gonçalves da Silva”, em Votuporanga.