Falece Luís Viveiros, aos 80 anos 

Faleceu nesta segunda-feira (20), às 17h34, no Hospital Unimed de Votuporanga, aos 80 anos, o Sr. Luis Viveiros. Viúvo de Juraídes de Paula Viveiros, deixa os filhos Fernando Cesar Viveiros, Ricardo Augusto Viveiros e Jussara de Paula Viveiros e os netos Fernanda, Ana Julia, Beatriz, Heloisa, Vinicius e Livia. Luis Viveiros começou a trabalhar em Cartório há cerca de 60 anos, mas foi em 1975 que se tornou Tabelião, tendo sido Oficial Maior do 1º Cartório de Notas e Ofícios até recentemente. Católico, frequentava a Catedral Nossa Senhora Aparecida e teve como seu último endereço a Rua Minas Gerais, 3256. Seu corpo será velado a partir das 0h05 desta terça-feira (21), no Velório Municipal Carlos Zara e será sepultado, às 16h desta terça, no Cemitério Municipal de Votuporanga.