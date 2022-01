Falece Jovelina Luiza de Jesus Silva, aos 90 anos 

Faleceu na sexta-feira (21), Jovelina Luiza de Jesus Silva, aos 90 anos. Morador do bairro Cecap II, em Votuporanga/SP.

Vítima de complicações da Covid-19, Sra. Jovelina, viúva do Sr. Benedito Antônio da Silva, deixou os filhos: Gilberto Antônio da Silva, Givaldo Antônio da Silva (in memoriam) e Maria de Lourdes da Silva; os netos: William Nakata da Silva, Mayume Nakata da Silva, Muller da Silva Santos e Michelli da Silva Santos (in memoriam), e a bisneta Alice da Silva Santos; além de demais familiares e amigos.

Seu sepultamento ocorreu às 9h no sábado (22), no Cemitério Municipal “Petronilo Gonçalves da Silva”, em Votuporanga.