Falece José Zucareli, aos 75 anos

Faleceu na sexta-feira (11), o senhor José Zucareli, aos 75 anos – popularmente conhecido como ‘Zé do Foto’, foi um dos pioneiros do ramo em Votuporanga/SP com o tradicional Foto Studio.

Sr. José estava internado há alguns dias em um hospital de Rio Preto, por conta de um câncer. Ele deixou a esposa Elizabete Zucareli e os filhos: Emerson, Andréa e Adriana; além de demais familiares e amigos.

A despedida ocorre no Velório Municipal Aldo Zara e o sepultamento está previsto para às 16h, neste sábado (12), no Cemitério Municipal “Petronilo Gonçalves da Silva”, em Votuporanga.