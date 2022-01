Faleceu no ultimo domingo (20),as 12h, no Hospital de Base de Rio Preto, aos 60 anos, o funcionário publico, Jose da Costa Galisteu. Ele deixa a esposa Sueli Aparecida da Silva Galisteu. Ele, que trabalhava na SAEV, teve como seu ultimo endereço Rua Peru, 2357, Vila América – Votuporanga. Galisteu foi velado e sepultado no Cemitério Parque Jardim das Flores, na segunda-feira (3) às 10h.