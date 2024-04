Faleceu nesta sexta-feira (5.abr), o trabalhador rural Jesus Amado da Silva, aos 71 anos. Natural de Guaíra/SP, residia na área Central de Álvares Florence/SP.

Vítima de septicemia, Jesus deixou a esposa Tereza, e os filhos: Rafael, Dulcineia e Rodrigo; além de demais familiares e vasto círculo de amizade.

Seu velório ocorre no Velório Municipal de Álvares Florence e o sepultamento está previsto para as 17h, neste sábado (6), no Cemitério Municipal.