Faleceu no último sábado (26), Ivanilde do Prado Morgoni, aos 57 anos. Moradora do bairro Santa Elisa, em Votuporanga/SP.

Vítima de complicações da Covid-19, Ivanilde deixou o esposo Juraci e os filhos: Daiane, Witalo e Debora; além de demais familiares e amigos.

Seu sepultamento ocorreu às 16h, no sábado, no Jardim das Flores Cemitério & Crematório.