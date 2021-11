Falece Gerson Muniz de Morais, aos 99 anos 

Faleceu na tarde de quinta-feira (4), Gerson Muniz de Morais, aos 99 anos. Morador do bairro Jardim Eldorado, em Votuporanga/SP.

Vítima de insuficiência respiratória, senhor Gerson era agricultor, vindo do Estado da Bahia e residia no município há 70 anos, sendo contemplado com o título de Cidadão Honorário Votuporanguense. Ele deixou os filhos: Samuel, Gerson Elieser, Sônia Maria, Ana Marlene, Antônio Eleazer, Haydee e Augusto Cézar; além de demais familiares e amigos.

Seu sepultamento ocorreu no Jardim das Flores Cemitério & Crematório.