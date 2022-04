Faleceu no domingo (3), Francisco Franco dos Santos, aos 86 anos. Morador do bairro Vila Nova, em Votuporanga/SP.

Vítima de complicações pós-Covid, Sr. ‘Chico’ – como era conhecido, deixou a esposa Antonia Rosaria do Carmo dos Santos e os filhos: Amelia Aparecida dos Santos, Maria do Carmo, Márcia dos Santos Bertolin (in memoriam) e Valdemir Franco dos Santos; além de demais familiares e amigos.

Seu sepultamento ocorreu às 10h, na segunda-feira (4), no Jardim das Flores Cemitério & Crematório.