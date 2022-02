Faleceu no sábado (5), o motorista aposentado, Euclides Rezende, aos 91 anos. Morador do bairro Patrimônio Velho, em Votuporanga/SP.

Vítima de falência múltipla dos órgãos, Sr. Euclides, viúvo da Sra. Natalina Simão Rezende, deixou os filhos: Eulides, Eunice e Elenice; além de demais familiares e amigos.

Seu sepultamento ocorreu às 11h no domingo (6), no cemitério de Sebastianópolis do Sul/SP.