Falece Ercilia de Lima, aos 77 anos 

Faleceu na quinta-feira (31), Ercilia de Lima, aos 77 anos. Moradora do bairro Parque das Nações, em Votuporanga/SP.

Vítima de choque séptico. Srª. ‘Dona Nena’ – como era carinhosamente conhecida, era viúva, e deixou os filhos: Valdeir, Aparecida Donizete, Valdeir, Plinio, Geovana, Juliana, Jair, Talita, João Carlos (in memoriam), Marcelo (in memoriam) e Zuleide (in memoriam); além de demais familiares e amigos.

Seu sepultamento ocorreu às 9h, neste sábado (2), no Jardim das Flores Cemitério & Crematório.