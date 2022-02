Faleceu na última segunda-feira (14), às 20h, em São José do Rio Preto/SP o Sr. Antonio Galloro. Ele deixa a esposa Raquel Viana Galloro e os filhos: Rogério (delegado federal), Daniela e Valéria, além do cunhado, o votuporanguense Luciano Viana. Antônio Galloro foi velado no Crematório do Cemitério Jardim da Paz e teve sua despedida às 17h.