Faleceu no domingo (28), Elisângela Morelato do Nascimento, aos 32 anos. Natural de Votuporanga/SP, residia na Rua Santos Dumont, no bairro Chácara das Paineira, em Votuporanga.

Elisângela deixou familiares e amigos.

Seu sepultamento ocorreu às 17h, no domingo, no Cemitério de Pedranópolis/SP.