Faleceu nesta quinta-feira (28), a senhora Dinorath de Souza Cornachioni, aos 84 anos, no Hospital de Base, em São José do Rio Preto/SP.

Pioneira de Votuporanga/SP, morava no bairro Chácara Aviação. Dinorath é viúva do radialista João Cornachione – Oscarito e, mãe do locutor esportivo, Rogério Assis, o Canhão.

Dinorath deixou também os filhos: Sérgio e Paulo César; além de demais familiares e um vasto círculo de amizades. Seu corpo será sepultado em São José do Rio Preto.