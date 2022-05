Falece Deraldina dos Santos, aos 90 anos 

Faleceu nesta terça-feira (24), Sra. Deraldina dos Santos, aos 90 anos. Moradora do bairro Vila Paes, em Votuporanga/SP.

Viúva do Sr. Mário Francisco dos Santos, ‘Dona Dina’ – como era carinhosamente conhecida, deixou os filhos: Milton Domingos dos Santos, Valter Domingos dos Santos, Vanda dos Poggi, Nelson Francisco dos Santos, Ilma Aparecida dos Santos (in memoriam) e Deli Jesus dos Santos (in memoriam); deixou familiares e amigos.

Seu sepultamento ocorreu às 17h, nesta terça-feira, no Jardim das Flores Cemitério & Crematório.