Falece de Covid-19, Izabel Maria Pereira, enfermeira da Santa Casa

Faleceu no ultimo dia 10, às 15h10, na Santa Casa de Votuporanga, aos 51 anos, a Técnica de Enfermagem, Izabel Maria Pereira. Ela deixa o marido José Luís dos Santos e a filha Láis Pereira dos Santos. Natural de Caturama (SP), teve como seu último endereço a Rua João Vitorino, 5446 – Residencial do Lago – Votuporanga. Na Declaração de óbito emitida pela Funerária Rosa Mística de Votuporanga consta como as causas da morte: Choque Séptico (1), Pneumonia Bacteriana (2), Covid-19 (3) e Imunodeficiência Adquirida (4).

Em Nota Oficial a Santa Casa de Votuporanga disse Isabel Maria Pereira, conhecida como Bel, era Técnica de Enfermagem da Maternidade (SUS). “Foram 15 anos de dedicação e cuidado diário com os nossos pacientes e recém-nascidos, sempre com muito carinho, amor, alegria e profissionalismo. Nos solidarizamos com seus amigos e familiares neste momento e manifestamos nossos sinceros sentimentos à todos.”