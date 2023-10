Falece Dagoberto José Mira Alves, aos 83 anos 

Faleceu na tarde de terça-feira (10.out), o engenheiro agrônomo, Dagoberto José Mira Alves, aos 83 anos – chamado carinhosamente de ‘Dago’. Natural de Pirangi/SP, morava no bairro Centro, em Votuporanga/SP.

Esportista, ‘Dago’ deixou também grande legado às causas sociais. Ele deixou familiares e vasto círculo de amizade.

Na tarde desta quarta-feira, a Prefeitura de Votuporanga decretou luto oficial no município por 3 dias. O documento assinado pelo prefeito Jorge Seba (PSD) destaca a trajetória de ‘Dago’, como professor da rede pública estadual e com grande atuação no Colégio Técnico Agrícola, a atual escola ETEC “Frei Arnaldo de Itaporanga”; como engenheiro sócio fundador e que atuou por mais de 40 anos em cargos na SEARVO (Associação dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos da Região Votuporanga), além de ex-jogador da AAV (Associação Atlética Votuporanguense).

Seu velório ocorre no Velório Municipal Aldo Zara e o sepultamento esta previsto para às 16h, nesta quarta-feira (11), no Cemitério Municipal “Petronilo Gonçalves da Silva”, em Votuporanga.