Falece criança de 6 anos que se acidentou em pula-pula

Faleceu neste sábado (14), aos 6 anos, Nicolas Souza Prado, residente em Votuporanga. Ele deixa os pais Nilvan Milani do Prado e Estefani Souza, além dos avós, o Diácono Nilton Prado e Lúcia Prado. Segundo informações colhidas junto à familiares, a criança Nicolas comemorava seu aniversário, completado no último dia 9, e se divertia em um brinquedo conhecido como pula-pula; quando uma outra criança maior do que ele caiu por cima dele, tendo resultado em quatro costelas quebradas, osso peitoral afetado, músculo do braço esquerdo lesionado, o que causou uma formação de água nos pulmões. Ele foi submetido a uma cirurgia na manhã deste sábado na Casa de Saúde Unimed, entretanto não resistiu e veio a falecer por volta das 16h30.

Nicolas Souza Prado cursava o jardim pré-primário na Cemei “Profª Helena Buzato Rigo, que fica na Rua Padre Izidoro Paranhos em Votuporanga.

Seu corpo está sendo velado a partir das 22h deste sábado no Cemitério Jardim das Flores e será sepultado neste domingo, 15, às 17h.