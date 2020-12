Falece Brayan, de 4 anos, vítima de afogamento em setembro, no bairro Colinas

Faleceu nesta terça-feira (22), o pequeno Brayan Simplício Alves Lisboa da Silva, aos 4 anos. Vítima de uma parada cardiorrespiratória. Ele morava da Rua Rio Araguaia, no bairro COHAB, em Votuporanga/SP.

Brayan que deixou os pais Ronângilo e Luana, se afogou em uma piscina no bairro Colinas, no dia 26 de setembro, sendo socorrido até a Santa Casa e posteriormente ao Hospital de Base de São José do Rio Preto/SP, para receber atendimento médico especializado; contudo, voltou para casa onde infelizmente faleceu.

Seu corpo é velado na Sala 3, do Velório Municipal Aldo Zara e, o sepultamento está previsto para às 9h, desta quarta-feira (23), no Jardim das Flores Cemitério & Crematório.