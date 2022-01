Faleceu no ultimo dia 31, às 18h01, na Santa Casa de Votuporanga, aos 76 anos, a Sra. Benedita Maria Laurindo Lopes. Ela, que era natural de Barretos, deixa o esposo André Lopes Fernandes e os filhos Claudinei Lopes Fernandes, José Lopes Neto, Joana Lopes Fernandes; Marta Lopes Fernandes, Rosangela Lopes Pereira e Ismael Lopes Fernandes Dr. Joaquim Franco Garcia nº 1597 – Bairro: Palmeiras 1-, foi velada e sepultada no dia 1º no cemitério Municipal de Votuporanga.