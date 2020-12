Falece Azize Tarraf Naime aos 98 anos

FALECE AZIZE

Faleceu nesta quinta-feira (17) às 4h10, na Casa de Saúde Unimed, aos 98 anos, a Sra. Azize Tarraf Naime. Viúva de Feres Naime, deixa os filhos: Regina Célia Naime Pontes, José Rubens Naime, Sonia Maria Naime Abdala, Suely Aparecida Naime, Marlene Naime, Sandra Cristina Naime e Myrian Helena Naime, além de 10 netos e 10 bisnetos.

Natural do Líbano chegou ao Brasil em 1923 e veio definitivamente residir em Votuporanga em março de 1960. Católica, comerciante, teve como seu último endereço a Rua Paraíba, 2804 – Votuporanga.

Azizi Tarraf Naime foi velada nesta quinta-feira (17) no Velório Municipal de Votuporanga, local de onde saiu o féretro para sepultamento às 14h no Cemitério Municipal de Votuporanga.